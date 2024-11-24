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Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikametinde Zincirleme Kaza Sonucu Kapandı

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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza sonucu ulaşıma kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikametinde Zincirleme Kaza Sonucu Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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