Haberler

Bolu Dağı Tüneli girişinde otomobil bariyerden bariyere savruldu: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kontrolden çıkarak önce sağ ardından sol bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kontrolden çıkarak önce sağ ardından sol bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte seyreden S.Ç. yönetimindeki 61 ACE 108 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ şeridindeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeritteki bariyerlere de çarparak durabildi. Kazada sürücü S.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden normal ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor

Ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif

Tesadüfün böylesi! Sahilde yürürken karşısına ikinci kez çıktı
Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim

Ölümüyle kahreden ünlü ismin küçük kızına sahip çıktı
Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi

Hollywood yıldızına şok! Evden apar topar çıkarıldılar
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı

Tepki çeken kararda geri adım! Yaptığı yanına kar kalmayacak

Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut

Şimdi her şey yeniden başlıyor! Transferde beklenen gerçekleşti