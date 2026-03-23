Bolu Dağı Tüneli'nde otomobille kamyonet çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 4'üncü viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden H.Y. yönetimindeki 10 AIE 061 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.S.'nin kullandığı 34 RTY 20 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışık halde yaralanan bir çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

