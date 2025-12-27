Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Haberler

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Binek araçlar için de yol zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak durduruldu. Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, tır ve kamyonların Bolu Dağı güzergahını kullanmasına izin vermiyor. Binek araçlara açık olan yol ise yoğun kar yağışı sırasında zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça Bolu Dağı güzergahını kullanmamaları konusunda uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
