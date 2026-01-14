Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişinde, iki gün önce başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü. Kara yolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor. - BOLU