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Bolu Dağı'nda kanala devrilen cip kazayı maddi hasarla atlattı

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Bolu Dağı'nda kanala devrilen cip kazayı maddi hasarla atlattı
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Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkii Ankara istikametinde kontrolden çıkan Suzuki marka cip, yol kenarındaki kanala devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaza maddi hasarla atlatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan cipin kanala devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.D. idaresindeki 34 DY 7601 plakalı Suzuki marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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