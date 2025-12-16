Haberler

Bolu'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı, trafik kilitlendi

D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada yaralanan olmadı, ancak Ankara istikametinde ulaşıma bir saat süreyle ara verildi.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaza, D-100 kara yolunun Çıkınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, yaklaşık bir saat sonra normal seyrine döndü. - BOLU

