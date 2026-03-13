Bolu'da köpeğin üzerinden geçen sürücü gözaltına alındı

Bolu'da otomobiliyle yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçen sürücü M.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bolu'da yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçen sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 14 ADC 529 plakalı otomobil yol kenarına yaklaşarak bir süre bekledi. Daha sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü ise olayın ardından bölgeden ayrıldı. Yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alındı

Olayın ardından köpeğin üzerinden geçen sürücü M.D., gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma eşliğinde hastaneye götürülen M.D.'nin sağlık kontrolü yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

