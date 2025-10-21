Haberler

Bolu'da Yem Kamyonu Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Dörtdivan arasında seyir halindeki Beypiliç firmasına ait yem kamyonu, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün sağlık durumu iyi, kamyon vinçle kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Dörtdivan arasında seyir halinde olan Beypiliç firmasına ait yem kamyonu, kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Gerede-Dörtdivan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 ACA 639 plakalı Beypiliç firmasına ait yem kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırıldığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
