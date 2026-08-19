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Bolu'da Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

Bolu'da Yaşlı Adama Otomobil Çarptı
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Bolu'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı İdris Ç.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma düşen adam başından yaralanırken, hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde bulunan Hacı Nakkaş Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 14 ABD 142 plakalı otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Ç.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam, önce otomobilin ön camına ardından da kaldırıma çarparak başından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı İdris Ç., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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