Bolu'da bir haftada 112 şüpheli yakalandı

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan 112 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-18 Ocak'ta kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, söz konusu tarihlerde kişilere karşı 79, mal varlığına karşı 21, topluma karşı 9, millete ve devlete karşı 4 ile takibi gereken 166 olmak üzere toplam 279 olaya müdahale etti. Bu olaylara karıştığı belirlenen 89 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 112 şüpheliden 14'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BOLU