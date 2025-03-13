Bolu'da Yangın: İki Ev, Samanlık ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında samanlık, traktör ve 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Belkaraağaç Köyü Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'a ait boş evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan İsmail Yılmaz'a ait boş eve sıçradı. Alevlerden fırlayan kıvılcımlar yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Mustafa Kartal'a ait samanlık ve traktöre de isabet etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU