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Bolu'da Yangın: İki Ev, Samanlık ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Yangın: İki Ev, Samanlık ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir köyde çıkan yangında iki ev, bir samanlık ve bir traktör alevlere teslim oldu. Olay yerine yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında samanlık, traktör ve 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Belkaraağaç Köyü Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'a ait boş evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan İsmail Yılmaz'a ait boş eve sıçradı. Alevlerden fırlayan kıvılcımlar yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Mustafa Kartal'a ait samanlık ve traktöre de isabet etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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