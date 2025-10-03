Haberler

Bolu'da Yangın: 2 Katlı Ev Kül Oldu

Bolu'da Yangın: 2 Katlı Ev Kül Oldu
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde çıkan yangında, belirlenemeyen bir sebepten dolayı 2 katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi Şahbazlar köyünde çıkan yangında 2 katlı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gökçesu beldesi Şahbazlar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ev alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

