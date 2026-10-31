Bolu'da virajı alamayıp dereye uçan otomobilin sürücüsü ayakta tedavi edildi

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Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak dereye uçtu. Yan yatan otomobilde bulunan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edildi.

Kaza, Ovadüzü Mahallesi 316. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 34 PLC 45 plakalı otomobil, virajı alamayarak dereye uçtu. Dere içerisinde yan yatan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrol edilen sürücü H.C., ayakta tedavi edildi. Dereye düşerek yan yatan otomobil, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı