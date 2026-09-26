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Bolu'da Valilik Meydanı'nda iki grup tekme ve yumrukla kavgaya tutuştu

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Bolu'da Valilik Meydanı'nda iki grup tekme ve yumrukla kavgaya tutuştu
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Bolu'da Valilik Meydanı'nda iki grup arasındaki sözlü tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bolu'da Valilik Meydanı'nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Valilik Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga sona erdi. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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