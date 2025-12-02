Haberler

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da emniyet ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan operasyonda esrar, kokain, metamfetamin ve sentetik ecza malzemeleri ele geçirdi.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda esrar, kokain, metamfetamin ve sentetik ecza malzemeleri ele geçirildi.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 217.91 gram esrar maddesi, 5.94 gram kokain maddesi, 3,08 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 121 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan, Emniyet ve jandarma ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 10 şahsa işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüren adamın infazı halkın arasında yapıldı!

Eşini Öldüren Adamın İnfazı Halkın Önünde Gerçekleşti
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Eşini öldüren adamın infazı halkın arasında yapıldı!

Eşini Öldüren Adamın İnfazı Halkın Önünde Gerçekleşti
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
10 metrekarelik dükkanda başladı, fabrika patronu oldu

10 metrekarelik dükkanda başladı, fabrika patronu oldu
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'taki görevine son verildi
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.