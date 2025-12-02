Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda esrar, kokain, metamfetamin ve sentetik ecza malzemeleri ele geçirildi.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 217.91 gram esrar maddesi, 5.94 gram kokain maddesi, 3,08 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 121 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan, Emniyet ve jandarma ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 10 şahsa işlem yapıldı. - BOLU