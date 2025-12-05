Bolu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 11,1 gram metamfetamin, 10 gram tütünle karıştırılmış sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU