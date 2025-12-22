Abant'ta kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da Abant mevkiinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için Abant'a giden 21 yaşındaki Muratcan Eğlence, dönüş yolunda trafik kazası geçirerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan cansız bedeni Düzce'de Beyciler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından Beyciler Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazıyla beraber gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. - DÜZCE