Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!

Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 karayolunun Abant Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar, ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 karayolunun Abant Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Dilek E. yönetimindeki 34 LA 3300 plakalı Opel marka otomobil, Abant Kavşağı'ndan dönüş yapmak istedi. Bu esnada Ankara istikametinden gelen Ramazan Ü. idaresindeki 81 T 1050 plakalı Toyota marka ticari otomobil, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
img

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
img

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri

Adli tatil ne zaman 2025? Tarotta 14. kart ne anlama gelir? Organ bağışı caiz mi, Diyanet? Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir? Tarotta 12. kart ne anlama gelir? Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 14 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Tarotta 11. kart ne anlama gelir? Kademeli emeklilik çıkacak mı? SON DAKİKA BAKAN AÇIKLAMASI! Yarın okullar tatil mi 15 Ocak Çarşamba (VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.