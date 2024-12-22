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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Nazım Ekşi idaresindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Burak Acar yönetimindeki 41 AES 173 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Mehmet Ali Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak Acar, Gülay Acar, Aliza Pera Acar ve Nazım Ekşi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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