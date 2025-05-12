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Bolu'da Trafik Denetimlerinde Sürücülere Ceza Yağdı

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Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 481 araç ve sürücüye toplam 7 milyon 588 bin 766 lira ceza kesildi. 191 araç trafikten men edildi.

Bolu'da 1 haftada sürücülere ceza yağdı

BOLU - Bolu'da 2 bin 481 araç ve sürücüye toplam 7 milyon 588 bin 766 lira idari para cezası uygulandı, 191 araç trafikten men edildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 397 uygulama noktasında toplam 36 bin 621 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 74 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 259 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 192 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 62 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 33 araç da trafikte tespit edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan toplam 2 bin 481 araç ve sürücüye 7 milyon 588 bin 766 lira tutarında idari para cezası uygulandı. 191 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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