Bolu'da Trafik Denetimi: Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Bolu'da trafik ve yunus polisleri, şehrin kilit noktalarından biri olan Karaçayır Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Son olarak, trafik ve yunus polisleri, şehrin önemli noktalarından Karaçayır Mahallesi'nde araçları durdurarak sürücülere yönelik geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi.

Denetimde egzoz, sis farı, cam filmi, kask kullanımı ve yüksek sesle müzik gibi trafik kurallarına aykırı unsurlar tek tek incelendi. Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde yapılan kontrollerde 100'e yakın araç denetlenirken, sürücülerin evrakları kontrol edilip araçlarda aramalar yapıldı.

Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - BOLU