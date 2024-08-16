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Bolu'da Tofaş Marka Otomobil Alev Aldı

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Bolu'nun Seben ilçesinde seyir halindeki bir Tofaş marka otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu alev topuna dönerek hurdaya döndü. Yangın, Kuzgölcük köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından su tankeri ile söndürüldü.

Bolu'da seyir halindeki Tofaş marka otomobil motor kısmında alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil yanarak hurdaya döndü.

Yangın, Seben ilçesine bağlı Kuzgölcük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben'den Bolu istikametine seyir eden Burak Uzun idaresindeki 14 BG 544 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını yol kenarına park etti. Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topu haline dönen otomobile Kuzgölcük köyünde yaşayan vatandaşlar köye ait su tankeri ile müdahale edip yangını söndürdü. Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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