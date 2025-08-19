Bolu'da TEM Otoyolu'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Batı gişeleri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların kısa sürede alev almasıyla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
