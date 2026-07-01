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Bolu'da tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: Sürücü kayıplara karıştı

Bolu'da tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: Sürücü kayıplara karıştı
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarak takla attı. Kazanın ardından sürücü kayıplara karıştı, jandarma ekipleri sürücüyü arıyor.

Bolu'da tarlaya uçarak takla atan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kaza, Çaygökpınar köyü ile Ovadüzü Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 ADH 456 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hurdaya dönen aracın içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Ekipler tarafından tarlada ve çevrede bir süre aranan sürücüye ulaşılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayıplara karışan sürücünün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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