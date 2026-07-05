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Bolu'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Bolu-Mudurnu kara yolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Ergin idaresindeki 14 T 0098 plakalı ticari taksi ile karşı istikametten gelen Kazım Ataş yönetimindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç da yol kenarına çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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