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Bolu'da apartmanda çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı: Patlama sesleri paniğe neden oldu

Bolu'da apartmanda çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı: Patlama sesleri paniğe neden oldu
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Bolu'da tadilat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı, patlama sesleri paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, çatı kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da tadilatta olan 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Çatıdan gelen patlama sesleri mahallede paniğe neden oldu. Yapımı tamamlanmak üzere olan çatı, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi 1402'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat çalışmaları devam eden 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangın sırasında çok sayıda patlama meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında mahalle halkı sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında apartmanın çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, ustaların sabah saatlerinde çatıda çalışma yaptığı anlara ait görüntülere de ulaşıldı. Görüntülerde, ustaların çatıdaki çalışmalarını yeni tamamladıkları görüldü. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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