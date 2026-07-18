Haberler

Bolu'da çiftçilerin sulama kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Bolu'da çiftçilerin sulama kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Yeni Akçakavak köyünde tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Bolu'nun Yeni Akçakavak köyü mevkiinde bulunan tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki mahsullerini sulamak isteyen F.C. ile M.B. arasında anlaşmazlık yaşandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, şahısların arkadaşlarının da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında F.C., belinden çıkardığı bıçakla M.B.'yi yaraladı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere kalan M.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonları kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti