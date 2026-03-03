Gerede'de 2025'te 60, 2026'nın ilk aylarında 12 şüpheli yakalandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 2025 yılı boyunca çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 şüpheli yakalanırken, 2026 yılının ilk aylarında ise 12 şüpheli yakalandı.

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince ilçe genelinde farklı şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 2025 yılı boyunca çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 şüpheli yakalandı. 2026 yılının ilk aylarında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlara karışan 12 şüpheli yakalandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı