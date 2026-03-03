Haberler

Gerede'de 2025'te 60, 2026'nın ilk aylarında 12 şüpheli yakalandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamaları sonucunda 2025 yılı boyunca 60, 2026'nın ilk aylarında ise 12 şüpheli yakalandı. Emniyet, ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 2025 yılı boyunca çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 şüpheli yakalanırken, 2026 yılının ilk aylarında ise 12 şüpheli yakalandı.

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince ilçe genelinde farklı şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 2025 yılı boyunca çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 şüpheli yakalandı. 2026 yılının ilk aylarında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlara karışan 12 şüpheli yakalandı. - BOLU

