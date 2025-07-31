Bolu’da Su Borusunda Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Bolu’da Su Borusunda Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Bolu'da bir bahçede bulunan boş su borusunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasının ardından bakımları yapılmak üzere koruma altına alındı.

Bolu'da su borusunda sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Borazanlar Mahallesi 408. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan boş su borusunun içinde mahsur kalan Kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kedinin boru içinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kedinin sıkıştığı su borusunun etrafını kazdı. Kedinin düştüğü seviyeye ulaşıldığında ise plastik su borusu kesilerek, sıkışan yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, bakımları yapılmak üzere koruma altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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