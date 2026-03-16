Haberler

Parkta darbettiği yaşlı adamın ölümüne neden olan üniversiteli genç tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da parkta 67 yaşındaki bir şahsın sözlü tacizine uğrayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, duruma tepki gösterip darp ettiği Naim A.'nın ölümüne neden oldu. Öğrenci tutuklandı.

Bolu'da parkta kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 67 yaşındaki şahsı darbederek ölümüne neden olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı.

Olay, 7 Mart'ta kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parktaki bir bankta yalnız oturan üniversite öğrencisi K.K.'nin (19) yanına gelen Naim A. (67), bir süre sohbet ettiği gence sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen K.K., Naim A.'yı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Naim A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Genç ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Entübe edilen Naim A., 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Naim A., Kuzörenemirler köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Naim A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından K.K., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

