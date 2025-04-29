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Bolu'da Sokak Kavgası: Tartışma Yumruklaşmaya Dönüştü

Bolu'da Sokak Kavgası: Tartışma Yumruklaşmaya Dönüştü
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Bolu'da iki kişi arasında başlayan tartışma, sokak ortasında yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Bolu'da sokak ortasında tartışan iki kişi, yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları, vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Sokak ortasında karşılıklı yumruklar havada uçuşurken, vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Bölgede devriye gezen polis ekipleri de siren sesiyle kavganın olduğu sokağa geldi. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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