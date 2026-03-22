Bolu'da 'Şikayetçi olmayalım' buluşması, silahlı kavgaya dönüştü

Bolu'da iki grup arasında 'alacak-verecek' meselesi yüzünden başlayan husumet, barışma buluşmasında silahlı kavgaya dönüştü. Mahallelinin de karıştığı kavgayı polis ekipleri biber gazı sıkarak ayırırken, olayda şans eseri vurulan olmadı. 3 kişi gazdan etkilendi.

Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 'alacak-verecek' meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, dün gece saatlerinde kavga etti. Olayın ardından bugün gece saatlerinde telefonla görüşen taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmamak üzere anlaşıp yüz yüze konuşmak için Çıkınlar Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde sözleşti.

Silahlı kavgaya dönüştü

Araçla buluşma noktasına gelen grup ile apartman önünde bekleyenler arasında başlayan konuşma, kısa sürede alevlenerek yeniden tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçla gelen gruptaki şüpheliler, yanlarında getirdikleri tabancayla ateş açtı. Silahlı kavgada şans eseri kurşunların isabet ettiği kimse olmazken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı.

Komşular kavgaya karıştı

Silah seslerinin ardından ortalık karışırken, karşı apartmanda bulunan kişiler de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı olaya dahil oldu. Sokak ortasında büyüyen kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazı ile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, sıkılan biber gazından etkilenen 3 kişiye olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde boş kovan incelemesi yaparken, silahlı kavgaya karışıp araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı