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Bolu'da kaybolduktan sonra sağ bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı anlara ait fotoğraf ortaya çıktı.

Kocaeli'den gezi için Bolu'ya giden kafilenin dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüsünün, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunduğu açıklanmıştı. Çamura saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı. Araçtaki 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı