Bolu'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın üzerinde ve adreslerinde çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, S.Ç. isimli şahsın Düzce ilinden temin ettiği ruhsatsız tabancaları Bolu'da satacağı yönünde istihbari bilgi elde etti. Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından takibe alındı. Yenigeçitveren köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, üzerinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalandı. Şüphelinin aracı, ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, 320 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 210 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 47 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU