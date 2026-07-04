Bolu'da geri manevra yapan panelvan yaşlı kadına çarptı

Bolu'da geri manevra yapan panelvanın çarptığı 74 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.E. yönetimindeki 14 GD 099 plakalı panelvan, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçen 74 yaşındaki N.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücü M.M.E., "Yük indirdim. Geri geri çıkıyordum. Teyze görüş açımda değildi. Yavaş geliyordum. Birden arkama girmiş, çarptım. Hemen durdum. Allah'tan bir şey olmadı, buna şükür. Teyzenin sağlık durumu iyi" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı