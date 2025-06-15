Bolu'da Otoyolda Köprüden Uçan Otomobilde 2 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bulunan Gerede ilçesi mevkiinde Ulusu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 34 GG 4356 plakalı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü C.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.K. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU