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Bolu'da Otoyolda Kontrolden Çıkan Araç Devrildi

Bolu'da Otoyolda Kontrolden Çıkan Araç Devrildi
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Bolu'da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak devrilen otomobilin güvenlik kameralarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yavaş geldiği görülen aracın yol kenarındaki ağaca çarparak devrildiği görüldü.

Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Y. yönetimindeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralı sürücü ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, kaza anına ait bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Otomobilin yavaş süratle geldiği, yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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