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Bolu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Bolu’da otomobil takla attı: 5 yaralı
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Bolu’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Çaydurt Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden S.T. yönetimindeki 06 DE 6282 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü S.T. ile 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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