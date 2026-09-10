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Bolu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 hafif yaralı

Bolu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 hafif yaralı
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Bolu’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile yolcusu hafif yaralandı.

Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile yolcusu hafif yaralandı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süreyya Sokak'ta seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 61 AKT 212 plakalı motosiklet ile Seyit Efendi Sokak'tan gelen H.A. yönetimindeki 34 SM 0776 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasındaki yolcu yere savrularak hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A. ile motosikletteki yolcuya ambulansta müdahale etti. Yaralılar, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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