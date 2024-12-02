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Bolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. idaresindeki 14 ABP 207 plakalı otomobil, Hattat Emin Barın Caddesi'ne dönmek isterken A.E.A. (17) yönetimindeki 14 ACT 503 plakalı motosikletle iki caddenin kesişim noktasında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı motosiklet sürücüsü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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