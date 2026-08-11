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Bolu'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bolu’da D-100 kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden 67 ACD 952 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 14 AU 337 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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