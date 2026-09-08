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Bolu’da otluk arazide başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bolu’da otluk arazide başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyünde orman yangını başladı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyünde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyü mevkiinde başladı. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede aleveler ormanlık alana sıçradı. Yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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