Göynük'te otluk alanda yangın: Bir ev ve ormanlık alan tehlike atlattı

Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan ve bir ev ile ormanlık alanın sınırındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.08 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve, ardından da yakındaki ormanlık alana yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı