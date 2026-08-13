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Göynük'te otluk alanda yangın: Bir ev ve ormanlık alan tehlike atlattı

Göynük'te otluk alanda yangın: Bir ev ve ormanlık alan tehlike atlattı
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bir eve ve ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan ve bir ev ile ormanlık alanın sınırındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.08 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve, ardından da yakındaki ormanlık alana yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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