Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip ve bir söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yangın nedeniyle 4 hektarlık alan zarar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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