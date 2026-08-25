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Mudurnu'da anız yangınına köylülerden erken müdahale

Mudurnu'da anız yangınına köylülerden erken müdahale
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, köylülerin traktörlerine bağlı su tankerleriyle zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında sadece anız ve çalılık alan zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, köylülerin traktörlerine bağlı su tankerleriyle yaptığı zamanında müdahale sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam Köyü mevkisinde, yol kenarındaki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki anız ve çalılık alan henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken bir yandan da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmek için seferber oldu. Köydeki vatandaşlar, traktörlerinin arkasına bağladıkları özel su tankerleriyle yangın yerine gelerek alevlerin etrafını sardı ve yangının büyümesini engelledi. Köylülerin yoğun çabası ve erken müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ekipleri tarafından alanda detaylı soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında yalnızca anız ve çalılık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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