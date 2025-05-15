Bolu'da Orman İşçisi Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Bolu'da Orman İşçisi Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
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Bolu’nun Göynük ilçesinde, orman yangınları sonrası temizlik çalışması yürüten 53 yaşındaki orman işçisi Zikri Kesikbaş, traktöründeki zincirin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bolu'da orman yangınları sonrasında yanan bölgelerde temizlik çalışması yürüten 53 yaşındaki orman işçisi, traktörüyle ağaca bağladığı zincirin kopması sonucu, kontrolden çıkan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınında küle dönen Dedeler köyünde ormanlık sahada temizlik çalışmaları sürüyor. Temizlik çalışmaları esnasında bölgede görev yapan 53 yaşındaki Zikri Kesikbaş, traktöründeki zinciri yanmış bir ağaca bağladı. Ağacı çektiği esnada Kesikbaş'ın bağladığı zincir koptu. Zincirin kopması neticesinde kontrolden çıkan traktör, devrildi. 53 yaşındaki orman işçisi devrilen traktörün altında kaldı. Durumu gören orman işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Zikri Kesikbaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesikbaş'ın cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Küçücek Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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