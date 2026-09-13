Bolu’da okul ürünlerine sıkı denetim: 6 bin 200 ürün incelendi

Bolu'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerde 6 bin 200 ürün incelendi.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketi mevzuatına uygunluğu inceleniyor. Ekipler ayrıca ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırırken, haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığını da denetliyor.

110 işletmede 6 bin 200 ürün incelendi

Müdürlük verilerine göre, 5 Ağustos 2026'dan bu yana 110 işletmede toplam 6 bin 200 ürün denetlendi. 2026 yılının ilk 8 ayında ise kent genelinde 2 bin 880 işletmede 58 bin 500 ürünün denetimden geçirildiği bildirildi. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ile adil, şeffaf ve güvenli bir alışveriş ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı