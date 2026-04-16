Okul saldırısı tehdidinde bulunan öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bolu'da, 'okul saldırısı' düzenleyeceği yönünde ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki A.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrencinin, arkadaşlarına yönelik tehdidinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Bolu'da "okul saldırısı" düzenleyeceği yönünde tehdit içerikli ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, kentteki bir ortaokulda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları paylaştı. İddiaya göre A.M.A., bu kayıtlarda okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

"Ben de boş insan değilim PUBG oynadım"

Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında, şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli A.M.A.'nın daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Telefonuna el konuldu

Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el koydu.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan A.M.A ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.M.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
