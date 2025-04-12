Bolu'da Oksijen Tüpü Yüklü Kamyon Kazası

Oksijen tüpü yüklü kamyon karlı yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçlara çarptı

BOLU - Bolu'da karla kaplı yolda yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan oksijen tüpü yüklü kamyon, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde oksijen tüpü bulunan kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon önce kaldırıma çıktı, ardından park halindeki araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anları ise saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.